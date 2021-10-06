استشاري يُحذر من الاستخدام الخاطئ لسماعات البلوتوث

حذر استشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة الدكتور ياسر البلوي، من الاستخدام الخاطئ من قبل بعض الأشخاص لسماعات الأذن.
وقال خلال مداخلة ببرنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، إن منظمة الصحة العالمية توقعت أن يعاني نحو مليار شخص مشاكل في السمع مستقبلاً؛ بسبب الاستخدام الخاطئ لسماعات البلوتوث، مبيناً أن استخدام السماعات لفترات طويلة يؤثر بشكل سلبي على السمع.
وأشار إلى أن الضعف السمعي الحسي لدى الأشخاص يحدث نتيجة التعرض للأصوات العالية، لافتاً إلى أنه كلما ارتفع الصوت وطالت المدة، زاد التأثير على مستوى السمع.
فيديو | استشاري الأنف والأذن والحنجرة الدكتور ياسر البلوي: يتوقع أن يكون هناك مليار شخص يعانون من مشاكل في السمع بسبب الاستخدام الخاطئ لسماعات الأذن #الراصد pic.twitter.com/MRPVqqyXKv
— الراصد (@alraasd) October 5, 2021
وفق “أخبار 24”.