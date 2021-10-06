بينها “عريض”.. “أمانة الرياض” تكشف عن آخر مستجدات مخططات المنح

كشفت أمانة منطقة الرياض عن آخر المستجدات الخاصة بالأعمال التطويرية الخاصة بمشروعات السفلتة والإنارة لمخططات المنح، ومن ضمنها مخطط عريض في جنوب الرياض والذي يضم آلاف القطع والتي وزعت على المواطنين في عام 1400هـ.
وأوضح مسؤولون بالأمانة خلال اجتماع خاص عقده المجلس البلدي مع وكيل أمين المنطقة للمشروعات المهندس عبدالإله المشعل، وعدد من مديري الإدارات بالوكالة، أنه سيتم الانتهاء خلال أسبوع من عمل الدراسات الخاصة بالسيول لمخططات شرق الرياض، وسيتم بعدها البدء بأعمال السفلتة.
وأشاروا إلى أن أعمال السفلتة جارية حالياً في مخططات عريض ومخطط 3020 بنمار، ومخططات الشمال، وذلك وفقاً للخطة المحددة لها التي تبدأ بسفلتة الشوارع الرئيسة كمرحلة أولى.
وناقش الاجتماع مخرجات اللقاءات السابقة مع الوكالة، وتوصيات المجلس وقراراته المتعلقة بالطرق والمداخل وتنفيذها، بالإضافة إلى ملاحظات الجولات الميدانية وما رصده أعضاء المجلس، وعدد من الموضوعات المتعلقة باختصاصات وكالة المشاريع بالأمانة. وفق “أخبار 24”.
وأكد رئيس المجلس البلدي خالد العريدي على العلاقة التكاملية بين المجلس والأمانة بما يسهم في تحسين وتطوير الخدمات البلدية، مشيداً بتفاعل وتعاون وكيل الأمانة ومديري الإدارات خلال الاجتماع وتقديمهم لجميع الإيضاحات حول المشروعات التي تعمل عليها الأمانة حالياً.