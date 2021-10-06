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أخبار محلية > مبتعث سعودي يطور نظام إنتاج طاقة منزلياً يعتمد على التكنولوجيا الخضراء
06/10/2021   8:40 م

مبتعث سعودي يطور نظام إنتاج طاقة منزلياً يعتمد على التكنولوجيا الخضراء

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تمكن مبتعث لدراسة الماجستير في تخصص الهندسة الكيميائية المتقدمة بجامعة كرانفيلد البريطانية، من تطوير نظام إنتاج طاقة منزلي يعتمد على التكنولوجيا الخضراء.

وذكر المبتعث صادق السلطان من محافظة الأحساء، أنه طور نظام الطاقة المنزلي بغرض تقليل استهلاك الوقود الأحفوري، والمحافظة على البيئة.

وأضاف أنه استفاد من سرعة الرياح العالية في بريطانيا في تطوير نظام إنتاج طاقة يتكون من توربينة رياح بحجم صغير يتم تثبيتها في سطح المنزل الذي يقيم به والاستفادة منها، لافتاً وفقا لصحيفة “المدينة”، إلى أن استخدام الغاز الحيوي في تشغيل مولد كهربائي وحراري، وغلاية كهربائية. وفق “أخبار 24”.

ولفت إلى أنه وجد أن إنتاج المياه في منزله يستهلك الكثير من الوقود الأحفوري لاستخراجه ومعالجته، لذا فكر في طريقة يقلل بها استهلاكه من المياه، وتمكن بالفعل من تطوير وحدة حصاد لمياه الأمطار لمعالجتها كمياه صالحة للشرب.

مبتعث سعودي يطور نظام إنتاج طاقة منزلياً يعتمد على التكنولوجيا الخضراء

أخبار محلية
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