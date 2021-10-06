الهيئة الملكية بينبع تعلن وظائف صحية شاغرة.. وتوضح مميزاتها

أعلنت الهيئة الملكية بينبع، اليوم (الأربعاء) توفر عدد من الوظائف الصحية، ترغب في شغلها بكوادر سعودية مؤهلة.
وقالت الهيئة إن الوظائف في مجالات الطب، والتمريض، وكوادر طبية مساعدة، مبينة أن التقديم لها سيكون إلكترونياً عبر موقع الهيئة، وأن آخر موعد للتقديم 14 أكتوبر الجاري.
وأبانت أنه يشترط ألا يقل تقدير المتقدم عن “جيد”، وإجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة، وضرورة معادلة الشهادة من وزارة التعليم العالي إذا كانت من الخارج. وفق “أخبار 24”.
وأوضحت أن من مميزات الوظائف تقديم رواتب مجزية، وإشراك الموظف في برنامج امتلاك المساكن رجال/نساء، وتوفر تأمين صحي بمستشفى الهيئة والمراكز التابعة لها، وتعليم مميز بمدارس الهيئة، بالإضافة إلى وجود دورات تدريبية.