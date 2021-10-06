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أخبار محلية > ارتفاع تصنيف “الفروسية السعودية” إلى الثاني عالمياً
06/10/2021   8:46 م

ارتفاع تصنيف “الفروسية السعودية” إلى الثاني عالمياً

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ارتفعت “الفروسية السعودية” إلى التصنيف الثاني عالميًا، كما تم تصنيف كأس السعودية دوليًا ضمن سباقات الفئة الأولى G1.

وصُنفت الأشواط المصاحبة في يوم الأمسية “دولياً”، وهي كأس نيوم على العشب G3، ودربي السعودية على الرمل G3، وسباق 1351 للسرعة على العشب G3، وسباق الرياض للسرعة على الرمل G3، وسباق البحر الأحمر على العشب G3.

وجاء التصنيف بناءً على تقييم مستوى الخيل المشاركة في نادي سباقات الخيل ومعدلات تصنيفها المتصاعد خلال السنوات الماضية، وكذلك منافستها للجياد العالمية خلال مشاركتها ضمن أشواط كأس السعودية في النسختين الأولى والثانية. وفق “أخبار 24”.

كما شمل التقييم دور نادي سباقات الخيل في تطبيق العقوبات حيال استخدام المواد المحظورة والتي قد تؤثر بدورها على إبراز المستوى الحقيقي للجياد مع تأثيرها السلبي على صحة الخيل.

الفروسية السعودية

ارتفاع تصنيف “الفروسية السعودية” إلى الثاني عالمياً

أخبار محلية
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