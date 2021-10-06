اختيار سعودية ضمن أفضل 10 مؤثرين بالعالم في الذكاء الاصطناعي

احتلّت الدكتورة “خلود المانع” المركز الرابع في قائمة أفضل 10 مؤثرين بالعالم في الذكاء الاصطناعي وتقنية المعلومات وعلم البيانات.
وتعد الدكتورة “خلود” إحدى المتخصصين في التحول الرقمي بالمملكة، في مجالات علم البيانات، وتقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي، والمدن الذكية والروبوتات.
وذكرت خلود أن التصنيف اعتمد على إحصائيات دقيقة للغاية استخدمت فيها خوارزميات مبنية على تقنية الذكاء الاصطناعي من أجل الرصد وجمع المعلومات حول أكثر المقالات التي قد تدوولت، والإشارة إليها كمرجع.
وأبدت سعادتها بالمركز الذي حصدته في التصنيف الذي تنافس عليه 4 آلاف مؤثر، لافتة إلى أنها تحرص على تقديم محتوى جيد عبر منصة “تويتر”، ليستفيد منه عدد كبير من متابعيها. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أنها تحرص أيضا على متابعة آخر الأخبار والمستجدات والدراسات والاختراعات التي تتعلق بالتقنية ومجال تخصصها، ومشاركتها مع أبرز الخبراء حول العالم.
يذكر أن التصنيف تم وفقا لعدد من الهيئات والشركات المتخصصة في تقنية المعلومات بينها مؤسسة أبحاث وسائل التواصل الاجتماعي الأمريكية.