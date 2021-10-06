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أخبار محلية > شاهد.. سفيرا عمان والعراق يزوران غرفة عمليات “موسم الرياض”.. وتركي آل الشيخ يستقبلهما
06/10/2021   8:52 م

شاهد.. سفيرا عمان والعراق يزوران غرفة عمليات “موسم الرياض”.. وتركي آل الشيخ يستقبلهما

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زار سفير سلطنة عمان لدى المملكة فيصل بن تركي آل سعيد، وسفير جمهورية العراق الدكتور عبد الستار هادي، أمس الثلاثاء، مركز إدارة عمليات “موسم الرياض”.

وكان في استقبالهما رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، الذي عبر عن سعادته بزيارة السفيرين، حيث قدم لهما شرحاً عن تفاصيل وبرامج موسم الرياض، كما سلمهما هدايا تذكارية.

يذكر أن رئيس الهيئة العامة للترفيه، استقبل أمس الثلاثاء أيضًا أمين منطقة الرياض، الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف داخل المركز.

وفق “أخبار 24”.

شاهد.. سفيرا عمان والعراق يزوران غرفة عمليات “موسم الرياض”.. وتركي آل الشيخ يستقبلهما

أخبار محلية
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