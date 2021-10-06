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اخبار رياضية > شاهد ما فعله السفير الياباني لدى المملكة قبل يوم من مباراة الأخضر مع منتخب بلاده
06/10/2021   9:03 م

شاهد ما فعله السفير الياباني لدى المملكة قبل يوم من مباراة الأخضر مع منتخب بلاده

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قال السفير الياباني لدى الرياض، فوميو إيواي، إنه تحدى نفسه في لعب كرة القدم، وذلك قبل يوم واحد من المباراة التي ستقام بين المنتخب السعودي لكرة القدم ونظيره الياباني.

ونشر “إيواي” مقطع فيديو على حسابه بموقع “تويتر”، وهو يرتدي قميصا أخضر عليه شعار الاتحاد السعودي لكرة القدم، ويستعرض مهاراته في لعب كرة القدم.

وعلق على المقطع مؤكدًا أنه مبتدئ للغاية وقليل الخبرة فيما يتعلق برياضة كرة القدم، إلا أنه يتمنى لمنتخب بلاده ونظيره السعودي أن يخوضا بطولةً رائعة.

يذكر أن المنتخب الوطني سيواجه نظيره الياباني، يوم غد (الخميس)، وذلك ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

وفق “أخبار 24”.

شاهد ما فعله السفير الياباني لدى المملكة قبل يوم من مباراة الأخضر مع منتخب بلاده

اخبار رياضية
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