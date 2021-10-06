“البلدية والقروية” تعتمد تعديلات جديدة على سُمك الأعمدة وارتفاع أسقف المباني السكنية بـ”كود البناء”

اعتمدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، تعديلات جديدة في متطلبات كود البناء السعودي للمباني السكنية، وتحديدًا فيما يتعلق بسمك الأعمدة وارتفاع الأسقف.
وقالت الوزارة إن التعديلات الجديدة تضمنت أن يكون ارتفاع الأسقف مفتوحاً بدلاً من تحديده بـ 3.65 متر، في حين أصبح عرض العمود لا يقل عن 20 سنتمترا بدلاً من 25 سنتمترًا.
وأبانت أن هذا التعديل تم بناءً على ما رُصد عبر القنوات الاتصالية الرسمية المختلفة وورش العمل من تحديات واجهت المكاتب الهندسية والمستفيدين في تنفيذ التصاميم للمباني السكنية، لذا أقرت هذه التعديلات للتسهيل على المكاتب الهندسية والمستفيدين. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن كود البناء السعودي يضم مجموعة من الاشتراطات التي تحقق السلامة من خلال متانة واستقرار وثبات المباني والمنشآت وترشيد المياه والطاقة، وحماية الأرواح والممتلكات من أخطار الحريق والزلازل وغيرها من المخاطر المرتبطة بالمباني.