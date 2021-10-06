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أخبار محلية > وفاة الأديب عبد الله بن إدريس في الرياض عن عمر يناهز 92 عاما
06/10/2021   9:06 م

وفاة الأديب عبد الله بن إدريس في الرياض عن عمر يناهز 92 عاما

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توفي الأديب عبد الله بن إدريس صباح اليوم (الأربعاء) في الرياض عن عمر يناهز 92 عاما، وسوف يصلى عليه عصر اليوم (الأربعاء).

وأوضح نجله الكاتب الصحفي زياد الدريس، على حسابه بموقع “تويتر”، أن والده توفي صباح اليوم، وسيصلى عليه في جامع الراجحي، وسيتم دفنه في مقبرة النسيم، كما نعى نجله الآخر “إدريس الدريس”، والده الراحل، سائلا الله -عز وجل- أن يغفر له ويرحمه، ويدخله فسيح جناته.

وقدم العديد من المواطنين التعازي لأسرة الراحل سائلين الله -عز وجل- أن يغفر له ويرحمه، ويدخله فسيح جناته، ويلهم أسرته الصبر والسلوان.

 يذكر أن “عبد الله بن إدريس”، كان أديبا وشاعرا، وسبق له أن تولى رئاسة نادي الرياض الأدبي، ومنصب الأمين العام للمجلس الأعلى لرعاية العلوم والفنون والآداب، والأمين العام لجامعة الإمام محمد بن سعود.

وفق “أخبار 24”.

وفاة الأديب عبد الله بن إدريس في الرياض عن عمر يناهز 92 عاما

أخبار محلية
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