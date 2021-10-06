وفاة الأديب عبد الله بن إدريس في الرياض عن عمر يناهز 92 عاما

توفي الأديب عبد الله بن إدريس صباح اليوم (الأربعاء) في الرياض عن عمر يناهز 92 عاما، وسوف يصلى عليه عصر اليوم (الأربعاء).
وأوضح نجله الكاتب الصحفي زياد الدريس، على حسابه بموقع “تويتر”، أن والده توفي صباح اليوم، وسيصلى عليه في جامع الراجحي، وسيتم دفنه في مقبرة النسيم، كما نعى نجله الآخر “إدريس الدريس”، والده الراحل، سائلا الله -عز وجل- أن يغفر له ويرحمه، ويدخله فسيح جناته.
وقدم العديد من المواطنين التعازي لأسرة الراحل سائلين الله -عز وجل- أن يغفر له ويرحمه، ويدخله فسيح جناته، ويلهم أسرته الصبر والسلوان.
يذكر أن “عبد الله بن إدريس”، كان أديبا وشاعرا، وسبق له أن تولى رئاسة نادي الرياض الأدبي، ومنصب الأمين العام للمجلس الأعلى لرعاية العلوم والفنون والآداب، والأمين العام لجامعة الإمام محمد بن سعود.
إنا لله وإنا إليه راجعون
انتقل إلى رحمة الله تعالى صباح هذا اليوم والدي الغالي #عبدالله_بن_إدريس وسيصلى عليه عصر اليوم الأربعاء في جامع الراجحي والدفن في مقبرة النسيم.
رحمه الله وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة.#وفاة_عبدالله_بن_ادريس
— زياد الدريس (@ZiadAldrees) October 6, 2021
نا لله وإنا إليه راجعون
انتقل إلى رحمة الله تعالى صباح هذا اليوم والدي الغالي #عبدالله_بن_إدريس وسيصلى عليه عصر اليوم الأربعاء في جامع الراجحي والدفن في مقبرة النسيم.
رحمه الله وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة.#وفاة_عبدالله_بن_ادريس
— ادريس الدريس (@IdreesAldrees) October 6, 2021
وفق “أخبار 24”.