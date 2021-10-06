“إتمام” ينهي اعتماد 22 مخططاً سكنياً بمساحة 36 مليون م2 حتى الربع الثالث

أنهى مركز خدمات المطورين العقاريين “إتمام” اعتماد 13 مخططاً سكنياً خلال الربع الثالث من العام الحالي 2021، بمساحة 19.9 مليون م2 في جميع مدن ومناطق المملكة.
وأوضح المركز أن عدد المخططات التي اعتمدها “إتمام” منذ بداية العام وحتى الربع الثالث بلغ 22 مخططاً سكنياً، بمساحة تجاوزت 36 مليون م2.
وقال إن المخططات المُعتمدة شملّت مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والقصيم، والمنطقة الشرقية، وتبوك، لافتاً إلى أنه تم تنفيذ عدد من طلبات رخص البناء لنحو 4100 وحدة سكنية، وإصدار 53 شهادة تأهيل لمطورين عقاريين لمشروعات البيع على الخارطة.
وأضاف أنه أصدر 30 رخصة بيع لمشروعات على الخارطة، وتم تأهيل 765 مطوراً عقارياً بالتعاون مع الجهات المختصة بتقديم خدمات التطوير العقاري، إضافة إلى تنفيذ طلبات تأييد لتسجيل العاملين في مشروعات الوزارة لتوفير 4392 عاملا. وفق “أخبار 24”.
ويتيح المركز منصة موحدة وبوابة إلكترونية تحتوي على جميع الخدمات التي يحتاجها المطور العقاري، لتمكينهم من الحصول على الخدمات بسهولة وموثوقية عالية بالإضافة إلى ترسيخ مبدأ الشفافية عن طريق توضيح الإجراءات المرتبطة بالخدمات وإتاحة جميع البيانات والإحصائيات التي يمكن أن يستفيد منها المطورون العقاريون.