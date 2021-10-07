بالفيديو : “عقارات الدولة” تتلقى أكثر من 500 ألف طلب توثيق للعقود العقارية خلال 10 أشهر

تحدّث محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بافقيه، اليوم (الأربعاء)، عن عدد طلبات التملك وتوثيق العقود التجارية التي تلقتها الهيئة خلال الـ 10 أشهر الماضية.
وأكّد بافقيه، في لقاء تليفزيوني مع قناة “العربية”، أن عدد الطلبات فاق التوقعات، حيث تلقّت الهيئة خلال تلك الفترة 500 ألف طلب توثيق للعقود العقارية عبر منصة “إحكام”، موزعة على مناطق المملكة.
كما أوضح أن هناك مناطق بالمملكة مكتظة بطلبات التملك، وعلى رأسها مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وعسير، مشيراً إلى أن الهيئة تحتاج صبر المواطنين ومنحهم وقتاً كافياً لاستيفاء جميع الطلبات المقدمة.
#نشرة_الرابعة | هيئة عقارات الدولة تكشف لـ #العربية عن تلقيها أكثر من 500 ألف طلب توثيق للعقود العقارية خلال 10 أشهر عبر منصة “إحكام” pic.twitter.com/4QZSWY3lka
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) October 6, 2021
وفق “أخبار 24”.