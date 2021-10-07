التحالف: تدمير طائرتين مسيرتين مجهزتين لتنفيذ عمل عدائي وشيك ضد المملكة

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أعلن تحالف دعم الشرعية باليمن اليوم الأربعاء عن تدمير موقع للميليشيات بالجوف اليمنية يستخدم لتفخيخ وإطلاق الطائرات المسيرة.
وأضاف أنه تم تدمير طائرتين مسيرتين بالموقع مجهزتين لتنفيذ عمل عدائي وشيك ضد المملكة. وفق “أخبار 24”.
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الخرج اليوم الصحيفة الاولي لأهالي الخرج