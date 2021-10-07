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أخبار محلية > التحالف: تدمير طائرتين مسيرتين مجهزتين لتنفيذ عمل عدائي وشيك ضد المملكة
07/10/2021   5:23 ص

التحالف: تدمير طائرتين مسيرتين مجهزتين لتنفيذ عمل عدائي وشيك ضد المملكة

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أعلن تحالف دعم الشرعية باليمن اليوم الأربعاء عن تدمير موقع للميليشيات بالجوف اليمنية يستخدم لتفخيخ وإطلاق الطائرات المسيرة.

وأضاف أنه تم تدمير طائرتين مسيرتين بالموقع مجهزتين لتنفيذ عمل عدائي وشيك ضد المملكة. وفق “أخبار 24”.

التحالف: تدمير طائرتين مسيرتين مجهزتين لتنفيذ عمل عدائي وشيك ضد المملكة

أخبار محلية
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