بلغت قيمة إجمالي احتياطي التعدين في المملكة نحو 1.3 تريليون دولار، من بينها ذهب تحت الأرض يُقدر حجمه بأكثر من 323 طنا، وبحجم استثمارات يبلغ 7 مليارات ريال.
وبحسب تقارير وزارة الصناعة والثروة المعدنية، فهناك احتمالات كبيرة لوجود الذهب في مواقع عدة، حيث قامت بتخصيص 12 موقعاً للاحتياط التعديني لخام الذهب، وهي المواقع التي تشهد حالياً أعمالاً استثمارية من قبل عدد من الشركات المحلية والعالمية.
وأكدت أن عدد المصانع المنتجة لسبائك الذهب والفضة في المملكة نحو 6 مصانع، بحجم استثمار يتجاوز 7 مليارات ريال، بينما أصدرت الوزارة نحو 477 رخصة كشف عن خام الذهب.
وأشارت إلى أن عدد التراخيص الصادرة لقطاع الذهب نحو 15 رخصة، بدأ بعضها عمليات الإنتاج، وبعضها الآخر تحت التطوير، فيما كشفت عن ارتفاع عدد المناجم في المملكة إلى 6 مناجم. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن إنتاج معدن الذهب حقق قفزات متوالية منذ انطلاق رؤية المملكة 2030 وتركيزها على تنمية قطاع التعدين.