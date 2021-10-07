برامج نوعيّة وعالميّة تقام لأول مرة في المنطقة.. “روح السعودية” تطلق تقويم الفعاليات والمواسم

أعلنت “روح السعودية”، الهوية الرسمية للسياحة السعودية، عن إطلاق تقويم الفعاليات والمواسم المزمع إقامتها خلال شتاء السعودية، والذي يتضمن عودة مواسم السعوديّة.
وأوضحت أن التقويم يضم العديد من الفعاليات النوعيّة والعالميّة التي تقام لأول مرة في المنطقة، مما يتيح للمواطنين والمقيمين والزوار فرصاً غير مسبوقة لاستكشاف والاستمتاع بما تزخر به المملكة من وجهات سياحيّة متميّزة ومتنوعة.
وتضمّن التقويم فعاليات مضاعفة خلال الفترة الممتدة من أكتوبر 2021 – مارس 2022 لتلبي جميع تطلعات العوائل والأفراد من مختلف شرائح المجتمع بهدف توفير تجربة سياحية استثنائية لزوار المملكة من الداخل والخارج، مع مراعاة الاشتراطات الصحية. وفق “أخبار 24”.
ويشمل التقويم عدداً من المواسم والفعاليات، من أبرزها: موسم الرياض الذي ينطلق في 20 أكتوبر 2021، المتضمن أكثر من 370 عرضا مسرحيا خليجيا وعربيا وأكثر من 76 حفلة غنائية عربية وعالمية، والعديد من الفعاليات المتميزة الأخرى.
كما يتضمن “لحظات العلا”، الذي يمتد من أكتوبر 2021 إلى مارس 2022 ويتخلله شتاء طنطورة، بالإضافة إلى عدد من الفعاليات النوعية والعالمية، ومنها على سبيل المثال الفورميلا 1، والفورميلا إي، ورالي داكار، وكأس السوبر الإيطالي، وكأس السوبر الإسباني، ومعرض الكتاب، ومعرض الصقور والصيد السعودي الدولي، ومهرجان البحر الأحمر السينمائي، وميدل بيست.