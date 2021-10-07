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أخبار محلية > “التحالف”: اعتراض مسيرة مفخخة حاولت تنفيذ هجوم عدائي على مطار أبها
07/10/2021   5:30 ص

“التحالف”: اعتراض مسيرة مفخخة حاولت تنفيذ هجوم عدائي على مطار أبها

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أعلن تحالف دعم الشرعية باليمن اليوم الأربعاء عن اعتراض مسيرة مفخخة حاولت تنفيذ هجوم عدائي على مطار أبها.

وأضاف أنه حدث تناثر وسقوط شظايا الاعتراض في محيط المطار الداخلي. وفق “أخبار 24”.

“التحالف”: اعتراض مسيرة مفخخة حاولت تنفيذ هجوم عدائي على مطار أبها

أخبار محلية
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