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أخبار محلية > بالفيديو : أحد ضعاف السمع يشارك تجربته في تأليف كتابه في معرض الريلض للكتاب
07/10/2021   5:33 ص

بالفيديو : أحد ضعاف السمع يشارك تجربته في تأليف كتابه في معرض الريلض للكتاب

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واصل معرض الرياض الدولي للكتاب 2021، أمس (الأربعاء)، فعالياته الثقافية والأدبية، حيث استقبل حتى الآن أكثر من 500 ألف زائر، وشهد مشاركات عديدة من فئة الصم والبكم.

وانضم المؤلف حمد بن عبد العزيز الحميد، وهو من ضعاف السمع، إلى كتيبة المشاركين في المعرض من فئة الصم والبُكم، وذلك بكتابه “قراءة نقدية وثقافية: أزمة الصم في العالم العربي.. أزمة لغة أم أزمة مجتمع”.

وأوضح الحميد الحاصل على ماجستير في الاقتصاد والعلوم السياسية من الولايات المتحدة، في لقاءٍ له بلغة الإشارة مع برنامج “نشرة التاسعة” على قناة الإخبارية، أنه بدأ تأليف الكتاب منذ 3 سنوات، بهدف تصحيح وتغيير الفهم الخاطئ عن فئة الصم والبكم من قبل المجتمع.

كما أضاف أن الكتاب يستهدف جميع فئات المجتمع ولا يقتصر جمهوره على فئة الصم والبكم، مبيّنا أن الكتاب يركز على أن الأزمة تكمن في قصور فهم لغة التواصل بين الشخص الصحيح وغيره من البُكم وضعاف السمع، كما يستعرض إنجازات البارزين من تلك الفئة من طلاب وجامعيين ومثقفين وغيرهم.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو : أحد ضعاف السمع يشارك تجربته في تأليف كتابه في معرض الريلض للكتاب

أخبار محلية
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