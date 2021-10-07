إصابات طفيفة لـ4 من العاملين بمطار أبها وتهشم الزجاج لبعض الواجهات إثر إسقاط طائرة مسيرة

أعلنت قيادة تحالف دعم الشرعية باليمن اليوم (الخميس)، إصابة 4 من العاملين بمطار أبها بإصابات طفيفة، وتهشم الزجاج لبعض الواجهات.
جاء ذلك إثر اعتراض مسيرة مفخخة حاولت تنفيذ هجوم عدائي على مطار أبها، حيث حدث تناثر وسقوط شظايا الاعتراض في محيط المطار الداخلي.
وأكدت قيادة التحالف العربي في اليمن، أن المحاولة الحـوثية لاستهداف المدنيين بمطار أبها كمطار مدني تمثل جـريمة حـرب، مضيفة أنها تتخذ إجراءات عملياتية لتحييد مصادر التهديد المستخدمة في محاولة هجوم مطار أبها.
كما أكدت تدمير موقع إطلاق الطائرة المسيّرة المفخخة التي حاولت استهداف مطار أبها الدولي، لافتة إلى أن عملية الاستهداف كانت بمحافظة صعدة، وشملت منصة الإطلاق وطاقم التفخيخ والإطلاق. وفق “أخبار 24”.