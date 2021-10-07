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اخبار رياضية > بالفيديو : ياسر المسحل يبحث زيادة عدد الأجانب في دوري أبطال آسيا
07/10/2021   5:39 ص

بالفيديو : ياسر المسحل يبحث زيادة عدد الأجانب في دوري أبطال آسيا

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قال رئيس اتحاد الكرة، ياسر المسحل، إن هناك مباحثات مع الاتحاد الآسيوي والدول التي يُمثلها عدد من الأندية في دوري أبطال آسيا بخصوص زيادة عدد الأجانب في دوري أبطال آسيا.

وأشار المسحل، خلال تصريحات لبرنامج “شوت”، إلى أن زيادة عدد اللاعبين الأجانب سيؤدي لحراك كبير على المستوى الفني والتسويقي وعدد المشاهدات وغيرها من الأمور التي تصب في مصلحة دوري أبطال آسيا.

وأتم رئيس اتحاد الكرة، تصريحاته بالإشارة إلى أن الاتحاد الآسيوي يدرس المقترحات بشكل جيد وينتظر الجميع ما سيُعلنه.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو : ياسر المسحل يبحث زيادة عدد الأجانب في دوري أبطال آسيا

اخبار رياضية
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