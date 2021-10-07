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أخبار محلية > شاهد.. حركة المسافرين بمطار أبها عقب سقوط شظايا إثر اعتراض طائرة مسيرة
07/10/2021   5:43 ص

شاهد.. حركة المسافرين بمطار أبها عقب سقوط شظايا إثر اعتراض طائرة مسيرة

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رصد تقرير تلفزيوني نشرته قناة “الإخبارية”، حركة المسافرين في مطار أبها الدولي فجر اليوم (الخميس)، تسير بشكل طبيعي، وذلك عقب تناثر وسقوط شظايا في محيط المطار الداخلي؛ إثر عملية إسقاط طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيا الحـوثية.

وكانت قيادة التحالف العربي باليمن أعلنت إصـابة 4 من العاملين بمطار أبها بإصـابات طفيفة، وتهشم الزجاج لبعض الواجهات؛ نتيجة اعتراض وإسقاط الطائرة المفخخة.

وأكدت قوات التحالف استهداف وتدمير موقع إطلاق الطائرة المسيّرة المفخخة التي حاولت استهداف مطار أبها الدولي، لافتة إلى أن عملية الاستهداف كانت بمحافظة صعدة، وشملت منصة الإطلاق وطاقم التفخيخ والإطلاق.

وأضافت أن المحاولة الحـوثية لاستهداف المدنيين بمطار أبها كمطار مدني تمثل جـريمة حـرب.

وفق”أخبار 24″.

شاهد.. حركة المسافرين بمطار أبها عقب سقوط شظايا إثر اعتراض طائرة مسيرة

أخبار محلية
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