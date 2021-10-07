أمريكا تكشف عدد قنـابلها النووية بعد 4 سنوات من التعتيم

كشفت وزارة الخارجية الأمريكية عن حجم مخزون الولايات المتحدة من الرؤوس النووية الحربية للمرة الأولى منذ 4 سنوات، بعد التعتيم الذي فرضه الرئيس السابق دونالد ترامب على بياناتها.
وأكدت أنه في سبتمبر 2020، كان الجيش الأمريكي يمتلك 3750 رأساً نووياً مفعّلاً أو غير مفعل، أي أقل بـ55 رأسا عن العام السابق و72 عن اليوم نفسه من 2017.
وأضافت أن زيادة الشفافية بشأن المخزونات النووية للدول مهمة لجهود منع الانتشار ونزع السـلاح. وفق “أخبار 24”.
ويعد هذا العدد هو الأدنى منذ بلغ المخزون النووي الأمريكي ذروته في أوج الحـرب الباردة مع روسيا عام 1967، عندما كان يبلغ 31.255 ألف رأس حـربي