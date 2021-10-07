شرطة الرياض تضبط مخالفَين سودانيين ارتكبا جريمة جمع أموال لتحويلها للخارج

ضبطت الجهات الأمنية بالرياض مخالفين سودانيين ارتكبا جريمة جمع الأموال بهدف تحويلها إلى خارج المملكة.
وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس أن المتابعة الأمنية أسفرت عن القبض على شخصين من مخالفي نظام الإقامة من الجنسية السودانية في العقد الثالث من العمر، لارتكابهما جرائم جمع أموال مجهولة المصدر وتحويلها إلى خارج المملكة بطرق متعددة.
وأضاف الكريديس أن المقبوض عليهما اتخذا من وحدتين سكنيتين بمدينة الرياض مقراً لعملهما، مشيراً إلى أنه ضبط بحوزتهما مبلغ 918,141 ريال وعملات أجنبية. وفق “أخبار 24”.
وأكد إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.