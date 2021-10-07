“الصحة”: بعض المتغيرات التي تطرأ عبر المتحورات يثير القلق.. وهذا السبيل الوحيد لمواجهتها

أكدت وزارة الصحة أن المتغيرات التي تطرأ عبر متحورات فيروس كورونا بعضها يثير القلق؛ بسبب نشاطه المتزايد، مشددة على أن السبيل الوحيد لمواجهتها هو تلقي جرعتين من اللقاح المضاد للفيروس.
وأوضحت الوزارة أن التحور في الفيروس يغير من شكله وطبيعته ويزيد من قدرته إما على إحداث ضرر أشد أو أعراض أشد أو في سرعة الانتشار.
وأضافت أن هناك 4 متحورات رئيسية مثيرة للقلق؛ هي ألفا وبيتا وجاما بالإضافة لمتحور دلتا السائد في العالم حالياً، مجددة الدعوة للتسجيل وتلقي جرعتين من لقاحات كورونا المعتمدة في المملكة. وفق “أخبار 24”.