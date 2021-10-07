أعلن البنك المركزي السعودي، اليوم (الخميس)، اعتماد منتج تأمين الطرود البريدية لعدد من شركات التأمين؛ لتغطية مخاطر نقل الطرود البريدية في حال الفقدان أو التلف لطرحه في سوق التأمين السعودي.
وأكد أن هذا المنتج يأتي ضمن المنتجات التأمينية الجديدة والمبتكرة التي طرحتها لتحقيق مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي، مضيفا أن المنتج يكفل حماية حقوق المستفيدين، ويُسهم في تحسين تجربتهم، ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم في قطاع البريد.
ولفت إلى أن المنتج يضمن تعويض المستفيدين مادياً في حال فقدان أو تلف الطرود، إضافة إلى زيادة مساهمة القطاع في المحتوى المحلي، وخفض التكلفة على مقدمي خدمات الطرود.
ونبه بأنه تطوير هذا المنتج جاء تماشيًا مع زيادة عمليات شحن الطرود البريدية محلياً ودولياً، وللمساهمة في أدوات إدارة المخاطر المرتبطة بها، ورفع مستوى الثقافة التأمينية لدى قطاع الخدمات البريدية؛ للحصول على تغطيات تأمينية ملائمة تلبي احتياجات القطاع البريدي.
وفق “أخبار 24”.