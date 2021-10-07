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أخبار محلية > بالفيديو.. ما حكم من ينادي والده باسمه أو بالشايب وأمه بالعجوز؟ الشيخ السليمان يُجيب
07/10/2021   12:29 م

بالفيديو.. ما حكم من ينادي والده باسمه أو بالشايب وأمه بالعجوز؟ الشيخ السليمان يُجيب

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أوضح عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، الشيخ عبدالسلام السليمان، حكم من ينادي والده باسمه أو ينادي والده بالشايب وأمه بالعجوز.

وقال الشيخ السليمان إنه لا يجوز أن ينادي الأبناء آباءهم بأسمائهم لأن ذلك فيه نوع من المساواة، وهذه المساواة لا تليق، لأن حق الوالدين على الأبناء أكبر من ذلك بكثير، مستشهدًا على ذلك بقول الله تعالى “وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا”. وفق “أخبار 24”.

وأكد أن مناداة الوالدين بالشايب أو العجوز يعد أمراً مخالفا للشرع وليس من بر الوالدين، حتى ولو اعتاده بعض الناس، لكونه لا يظهر فيه تقدير واحترام لهما.

بالفيديو.. ما حكم من ينادي والده باسمه أو بالشايب وأمه بالعجوز؟ الشيخ السليمان يُجيب

أخبار محلية
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