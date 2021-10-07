إجازة 6 أيام للموظفين بالإمارات لزيارة “إكسبو” مع عائلاتهم

اعتمد حاكم دبي ورئيس مجلس الوزراء الإماراتي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قرارًا بمنح موظفي الحكومة الاتحادية إجازة استثنائية لمدة 6 أيام.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن الإجازة الاستثنائية جاءت بهدف تمكين موظفي الحكومة وعائلاتهم من زيارة معرض إكسبو دبي 2020، والذي يمتد حتى نهاية شهر مارس 2022.
ويمكن لموظفي الحكومة الاتحادية الاستفادة من هذه الإجازة الاستثنائية، على مدار إقامة فترة المعرض، الذي يعد أول معرض إكسبو دولي يقام في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن إكسبو دبي 2020 والذي يقام تحت شعار “تلاقي العقول وصنع المستقبل” تشارك فيه 192 دولة من مختلف أنحاء العالم، ويستضيف نحو 60 عرضًا يوميًا، تمتد على مدار 182 يومًا.