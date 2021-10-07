فيديو لغزال تائه يتجول وسط حي بالرياض.. و”الحياة الفطرية” تتفاعل

تفاعل المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية مع مقطع فيديو نشرته إحدى الناشطات؛ لغزال يتجول منفرداً في أحد الشوارع بحي الندى في الرياض.
وبدا في الفيديو الغزال وهو يبحث عن الكلأ في ساحة بوسط الحي، فيما قالت ناشرة الفيديو إن الغزال يبدو أنه تائه، مطالبة الجهات المعنية بالإسراع لإنقاذه، لأنه بات في موقع قريب من الشارع العام. وفق “أخبار 24”.
وعلق حساب “الحياة الفطرية” بموقع “تويتر” على الفيديو بالقول: “نقدر اهتمامكم.. نأمل منكم تزويدنا على الخاص بالموقع بشكل دقيق، أو ورقم جوال للتواصل”.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،
نقدر اهتمامكم ،،
نأمل منكم تزويدنا على الخاص بالموقع بشكل دقيق ، أو ورقم جوال للتواصل .
— المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية (@NCW_center) October 7, 2021