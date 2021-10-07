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أخبار محلية > بينهم موظفون بالدفاع والداخلية والحرس الوطني.. “نزاهة”: التحقيق مع 639 متهما وإيقاف 271 مواطناً ومقيماً
07/10/2021   12:30 م

بينهم موظفون بالدفاع والداخلية والحرس الوطني.. “نزاهة”: التحقيق مع 639 متهما وإيقاف 271 مواطناً ومقيماً

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باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عدداً من القضايا الإدارية والجنائية خلال شهر صفر 1443هـ، حيث حققت مع 639 متهماً في قضايا إدارية وجنائية، وأوقفت 271 مواطناً ومقيماً.

وقالت الهيئة اليوم (الخميس) إن الموقوفين منهم موظفون بوزارات الدفاع، والداخلية، والحرس الوطني، والصحة، والعدل، والمالية، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، والبيئة والمياه والزراعة، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وهيئة الزكاة، والضريبة والجمارك.

وأوضحت أن الموقوفين تورطوا في تهم الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، وإساءة استخدام السلطة، والتزوير، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالتهم للقضاء. وفق “أخبار 24”.

وأبانت الهيئة  أنها باشرت اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل 10329 جولة رقابية، داعية الجميع للتعاون معها لحماية المال العام والحفاظ عليه من خلال الإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري من خلال الهاتف المجاني: 980، والبريد الإلكتروني:980@Nazaha.gov.sa.

بينهم موظفون بالدفاع والداخلية والحرس الوطني.. “نزاهة”: التحقيق مع 639 متهما وإيقاف 271 مواطناً ومقيماً

أخبار محلية
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