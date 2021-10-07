شارك فيها 10 آلاف متطوع.. الأمير سعود بن جلوي يشهد ختام مبادرة “كورنيش الألوان” بجدة

شهد مستشار أمير منطقة مكة المكرمة، محافظ جدة المكلف، الأمير سعود بن جلوي، اختتام “مبادرة كورنيش الألوان”، التي نفذتها جمعية عيون جدة الأهلية على واجهة جدة البحرية، بالتعاون مع أمانة المحافظة.
وكرم الأمير سعود، المشاركين في المبادرة من القطاعات الحكومية والمتطوعين والمتطوعات، وتسلم درعاً تذكارية بهذه المناسبة.
وهدفت المبادرة التي شارك فيها نحو 10 آلاف متطوع ومتطوعة من مختلف الأعمار والجنسيات، ومن مختلف مناطق المملكة، إلى تحسين المشهد البصري في الميادين والمحاور الرئيسية، لتعزيز فن الفراغ العام المفتوح والتشاركي بالمحافظة.
ونفذت على الجزيرة الوسطية لكورنيش الواجهة البحرية بطول 3000 متر، لتشمل عدة مراحل، لإظهار رقي التصميم العمراني، من أجل تعزيز تكامل الفن والعمارة في المشهد الحضري ورفع مستوى الوعي الثقافي والبيئي، ووضع علامات بصرية عالية الجودة.
وفق “أخبار 24”.