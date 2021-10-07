مغشوشة ومنتهية الصلاحية.. “التجارة” تُشهر بصاحب منشأة وعامل أفغاني لبيعهما إطارات مخالفة

شهرت وزارة التجارة بصاحب منشأة وعامل معه؛ لبيعهما إطارات سيارات مغشوشة ومنتهية الصلاحية، وذلك عقب صدور حكم قضائي بإدانته بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري.
وقالت الوزارة إن الحكم أدان صاحب المنشأة ومقرها مدينة تبوك -والعامل المسؤول وهو من الجنسية الأفغانية- بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري بحيازة وعرض وبيع 421 إطار سيارة مغشوشة ومنتهية الصلاحية.
وأبانت الوزارة أن ما قاما به يعد مخالفة تستوجب العقوبة بالنظر لما تشكله من خطورة على سلامة مستخدميها، لافتة إلى أن الحكم تضمن فرض غرامة مالية وإغلاق المنشأة لمدة شهر، ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة، والتشهير بالمخالفين. وفق “أخبار 24”.