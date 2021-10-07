الحصيني يوضح حالة الطقس المتوقعة خلال عطلة نهاية الأسبوع

أوضح الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، الحالة الجوية المتوقعة خلال عطلة نهاية الأسبوع الجاري، بدءاً من اليوم (الخميس) وحتى بعد غد (السبت).
وقال الحصيني إن طقس الإجازة يتوقع أن يكون حاراً نسبياً خلال النهار، ولطيفاً خلال فترة الفجر على معظم المناطق، ومائلاً للبرودة على المرتفعات والمناطق الشمالية.
وأضاف أنه من المتوقع هبوب رياح متوسطة اليوم على أجزاء من القطاع العربي وشمال المنطقة الشرقية، فيما يتوقع هبوب رياح متوسطة غداً (الجمعة) على أجزاء من المناطق الغربية والشمالية والشرقية. وفق “أخبار 24”.