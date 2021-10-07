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أخبار محلية > بالفيديو.. استشاري: هناك مصطلح طبي للأشخاص الذين يأكلون بلا توقف يسمى “الرعي”
07/10/2021   12:29 م

بالفيديو.. استشاري: هناك مصطلح طبي للأشخاص الذين يأكلون بلا توقف يسمى “الرعي”

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قال استشاري في طب السمنة والأسرة، إن هناك تشخيصاً طبياً عن الأشخاص الذين يأكلون بشكل مستمر دون توقف يسمى الرعي، وهو مصطلح يطلق على من يصبح ويمسي وهو يأكل.

وأضاف الدكتور صالح الراجحي في مداخلة لقناة “الإخبارية”، إن الشخص لو اعتاد على شرب القهوة والتمر ليلاً فإنه سيداوم على هذا الأمر حتى لو لم يكن جائعاً.

وأشار إلى أن التعود على نمط غذائي خاطئ والمداومة عليه باستمرار سيجعل الشخص لا يستطيع التخلي عنه، مبيناً أنه في هذه الحالة يصبح كالراعي الذي يصبح ويمسي على نفس النمط.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. استشاري: هناك مصطلح طبي للأشخاص الذين يأكلون بلا توقف يسمى “الرعي”

أخبار محلية
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