بالصور : هبوط اضطراري لطائرة تابعة لطيران الجزيرة الكويتي بسبب وجود قنبلة.. والشركة توضح

هبطت طائرة تابعة لشركة طيران الجزيرة الكويتية، اليوم (الخميس)، اضطراريا في مطار طرابزون بشمال شرقي تركيا بعد تلقيها تهديداً بوجود قنبلة.
وذكرت وسائل إعلامية تركية أن المطار أغلق مؤقتا أمام الرحلات الجوية، وباشرت الشرطة الواقعة، وتم نقل الركاب الذين تم إجلاؤهم من الطائرة إلى المطار مع تفتيشهم جسدياً.
وأضافت أن الشرطة قامت أيضا بفحص أمتعة الركاب عن طريق تمريرها عبر الأشعة السينية المتنقلة، فيما أفادت شركة طيران الجزيرة وفقا لمواقع إعلامية بأنه تبين أن الإنذار بوجود القنبلة على متن الطائرة؛ إنذار كاذب. وفق أخبار 24