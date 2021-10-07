فيديو.. تركي آل الشيخ يتفقد سير العمل في مركز عمليات موسم الرياض

تفقد رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، سير العمل في مركز عمليات موسم الرياض، ووجه جميع العاملين برفع مستوى الجاهزية، استعدادًا لانطلاق الموسم.
وأظهر مقطع فيديو رئيس الهيئة وهو يتجول داخل قاعات وصالات المركز، ويلتقط صورًا تذكارية عقب توقيع عقد الراعي الرئيسي “زهرة الربيع” مع موسم الرياض.
يذكر أن موسم الرياض 2021، ينطلق في الـ 20 من أكتوبر الجاري، تحت شعار “تخيل أكثر”، ويضم 14 منطقة على مساحة تصل لـ 5.4 مليون متر مربع.
معالي رئيس مجلس الإدارة @Turki_alalshikh يتفقد سير العمل في مركز عمليات #موسم_الرياض 🇸🇦
عملنا مستمر عشان نصنع الخيال .. وأكثر ❤️😍pic.twitter.com/ajWnK4J2iu
— موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) October 6, 2021
وفق أخبار 24