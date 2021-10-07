وزير التعليم يكرِّم 49 طالباً وطالبة حصلوا على 107 جوائز عالمية في مسابقات دولية

شهد وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ اليوم (الخميس)؛ حفل تكريم 49 طالباً وطالبة حصلوا على 107 جوائز دولية في المسابقات العالمية، خلال عامي 2020- 2021م.
وحضر الحفل الذي أقيم بمقر الوزارة بالرياض، الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” الدكتور سعود المتحمي، ورئيس مجلس إدارة هيئة التقويم والتدريب الدكتور خالد السبتي.
وكرّم وزير التعليم الطلبة الحاصلين على جوائز دولية، والمدربين والمدربات، وعدداً من الشركاء من الجهات الحكومية والجهات الداعمة التي ساهمت في استضافة الملتقيات التدريبية للطلبة. وفق “أخبار 24”.
وقال الأمين العام لمؤسسة “موهبة” إن الطلاب والطالبات حصدوا 123 جائزة دولية، من بينها 53 جائزة في مجموع مسابقات الأولمبياد الدولي 2021 التي شملت الرياضيات والفيزياء والكيمياء والعلوم، و62 جائزة كبرى في إبداع لعامي 2020 و2021.
وأضاف أنهم فازوا بـ8 جوائز في معرض “آيسف الدولي للعلوم والهندسة ISEF2021″، مقدماً شكره لوزارة التعليم على دعمها للموهوبين، والذي كان نتاجه إنجازات وطنية دولية متتالية، كما قدّم شكره للمعلمين والمدربين ولجان التحكيم والطلبة المكرمين وأولياء الأمور والشركاء الاستراتيجيين.
وجرى خلال الحفل توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم و”موهبة”؛ لتعزيز التعاون، وتكامل الجهود وتجويد المخرجات في مجالات تدريب الكادر التعليمي، والبرامج الإثرائية المقدمة للطلبة، إلى جانب البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين، والمسابقات المحلية والخارجية.