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أخبار محلية > بأكثر من 20 مليون ريال.. “الحبوب” تبدأ صرف الدفعة الـ 14 لمزارعي القمح المحلي
07/10/2021   5:35 م

بأكثر من 20 مليون ريال.. “الحبوب” تبدأ صرف الدفعة الـ 14 لمزارعي القمح المحلي

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بدأت المؤسسة العامة للحبوب صرف مستحقات الدفعة الـ 14 لمزارعي القمح المحلي، الذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهذا الموسم.

وقالت “مؤسسة الحبوب” إنها أودعت في حسابات 46 مزارعًا، أكثر من 20.6 مليون ريال، مقابل أكثر من 15 ألف طن مستلمة، وبلغ إجمالي ما تم إيداعه ما يقارب 700.8 مليون ريال وذلك لعدد 1930 مزارعًا، وبكمية تصل إلى أكثر من 529 طناً.

وكانت “الحبوب” قد بدأت باستلام القمح المحلي من المزارعين منذ 22 شعبان 1442هـ، وبلغ إجمالي الكمية المستلمة ما يزيد على 572 ألف طن، لـ 2071 مزارعا. وفق “أخبار 24”.

ودعت المزارعين إلى سرعة إقفال حساباتهم فور الانتهاء من تسليم الكميات المخصصة لهم، ليتسنى إيداع الدفعات التالية بحسب الكميات الموردة وبعد استكمال إجراءات التدقيق.

المؤسسة العامة للحبوب

بأكثر من 20 مليون ريال.. “الحبوب” تبدأ صرف الدفعة الـ 14 لمزارعي القمح المحلي

أخبار محلية
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