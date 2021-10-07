“الأراضي البيضاء”: الانتهاء من تطوير 11 أرضاً من قبل ملاكها في جدة

أعلن برنامج الأراضي البيضاء، اليوم (الخميس) الانتهاء من تطوير 11 أرضاً خاضعة للرسوم من قِبل ملاكها في جدة بمساحة إجمالية للأراضي المطورة تجاوزت 535 ألف م2.
وقال البرنامج في بيان صحافي، إن تطوير هذه الأراضي يوفّر أكثر من 970 قطعة أرض في جدة، مبيناً أن الرسوم لا تُطبّق عند إنجاز تطوير الأرض بالاعتماد النهائي للمخطط أو بنائه خلال سنة من تاريخ صدور “أمر السداد”، وذلك بهدف تحفيز التطوير وزيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يعود بالنفع على المواطنين أولاً ويسهم في زيادة المعروض العقاري.
وأوضح أن هذه الخطوة تأتي في إطار استهداف البرنامج دعم العرض والمساهمة في إيجاد سوق عقاري متوازن، حيث تُعنى المرحلة الحالية بالأراضي غير المُطورة بمساحة 10 آلاف م2 فأكثر والواقعة ضمن النطاق المُعلن عند إطلاق البرنامج في مرحلته الأولى عام 2017 والبدء في إصدار أوامر السداد “الفوترة”.
وأكد البرنامج أنه تم تطبيق المرحلة الأولى لرسوم الأراضي البيضاء في المدينة المنوّرة، وحاضرة عسير، والطائف، ومنطقة جازان، وتبوك، والأحساء، على أن يمتد لمدن أخرى في تطبيق الرسوم تشمل حفر الباطن والقصيم وحائل وغيرها، إذ سيعلن تفاصيل تطبيق الرسوم فيها خلال الفترة المقبلة.