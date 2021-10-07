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تعليم الخرج > توجيهات من “التعليم” بحث طلاب الجامعات الحكومية على الالتزام بالزي الرسمي خلال الدوام الجامعي
07/10/2021   6:21 م

توجيهات من “التعليم” بحث طلاب الجامعات الحكومية على الالتزام بالزي الرسمي خلال الدوام الجامعي

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علمت “أخبار 24“، بصدور توجيه جديد من وزارة التعليم لكل الجامعات الحكومية بضرورة حث طلابها على الالتزام بالزي الرسمي السعودي.

وجاء ذلك في خطاب عاجل من الوزارة للجامعات كافة بضرورة التزام الطلاب بالزي الرسمي السعودي خلال الدوام الجامعي.

وكان وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، وجه في 1440هـ كل المؤسسات التعليمية الحكومية والأهلية بضرورة الاهتمام بقيم التعليم وتعزيز انتماء الطلاب الوطني، مؤكداً أهمية التزام الطلبة بالزي السعودي، غير أن جامعات محدودة فقط تجاوبت مع التوجيه، ويتوقع أن يتم وضع ذلك ضمن لوائح الجامعات الخاصة لمخالفات السلوك والمواظبة للطلاب.

توجيهات من “التعليم” بحث طلاب الجامعات الحكومية على الالتزام بالزي الرسمي خلال الدوام الجامعي

تعليم الخرج
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