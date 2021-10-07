شاهد.. لحظة تدمير المقاتلة F-15SA لهدف سطحي في بحر العرب

دمرت المقاتلة F-15SA عددًا من الأهداف السطحية في بحر العرب، وذلك خلال مشاركتها في مناورات التمرين البحري المختلط بين القوات البحرية السعودية ونظيرتها الباكستانية “نسيم البحر 13”.
وأظهر مقطع فيديو نشرته “العربية” جانباً من مراحل انطلاق رحلة المقاتلة من المملكة إلى باكستان للمشاركة في التمرين، وتزودها بالوقود في الجو عبر طائرة MRTT.
يذكر أن القوات الجوية تشارك لأول مرة في هذه السلسلة من التمارين، ويشمل مشاركتها تنفيذ رماية بصواريخ من نوع جو سطح على أهداف بحرية.
غادرت من قاعدة جوية في #السعودية إلى #باكستان، وقامت بالتزود بالوقود في السماء عبر طائرة MRTT.. شاهد المقاتلة F-15SA المشاركة في تمرين #نسيم_البحر13 ، لحظة تدمير أهدافها السطحية في بحر العرب pic.twitter.com/q1HGlYOvt
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) October 7, 2021
وفق “أخبار 24”.