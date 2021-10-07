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أخبار محلية > شاهد.. لحظة تدمير المقاتلة F-15SA لهدف سطحي في بحر العرب
07/10/2021   6:26 م

شاهد.. لحظة تدمير المقاتلة F-15SA لهدف سطحي في بحر العرب

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دمرت المقاتلة F-15SA عددًا من الأهداف السطحية في بحر العرب، وذلك خلال مشاركتها في مناورات التمرين البحري المختلط بين القوات البحرية السعودية ونظيرتها الباكستانية “نسيم البحر 13”.

وأظهر مقطع فيديو نشرته “العربية” جانباً من مراحل انطلاق رحلة المقاتلة من المملكة إلى باكستان للمشاركة في التمرين، وتزودها بالوقود في الجو عبر طائرة MRTT.

يذكر أن القوات الجوية تشارك لأول مرة في هذه السلسلة من التمارين، ويشمل مشاركتها تنفيذ رماية بصواريخ من نوع جو سطح على أهداف بحرية.

 

وفق “أخبار 24”.

شاهد.. لحظة تدمير المقاتلة F-15SA لهدف سطحي في بحر العرب

أخبار محلية
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