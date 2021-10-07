“الضريبة والجمارك” توضح مدة استرداد رصيد الضريبة الدائن بعد طلبه

أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المدة النظامية لاسترداد الرصيد الدائن بعد تقديم طلب الاسترداد للضريبة، والكمية المسموحة لاستيراد منتجات التبغ للأفراد.
وبينت أنه يجب دفع المبالغ القابلة للاسترداد خلال فترة لا تتجاوز 60 يوماً من تاريخ الموافقة على طلب الاسترداد، ووفقا لسياسات الهيئة الحالية تقوم برد مبلغ الاسترداد فعلياً خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما كحد أقصى من تاريخ الموافقة على الطلب.
كما أشارت إلى أنه يُسمح للمسافر البالغ غير المتردد على المنفذ الجمركي باستيراد 200 سيجارة، 500 جرام من التبغ، وفي حال تجاوز الكمية يلزم الإفصاح لتطبيق الرسوم على كامل الكمية بحد أقصى 2400 سيجارة، و3 كيلو معسل، كل 3 أشهر. وفق “أخبار 24”.