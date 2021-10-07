صور.. الشيخ محمد بن زايد يزور جناح المملكة في “إكسبو دبي 2020”

استقبل وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد، بجناح المملكة في “إكسبو 2020 دبي” اليوم (الخميس)، ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد.
وقام الشيخ محمد برفقة الأمير تركي بجولة في جناح المملكة المشارك في فعاليات المعرض، واستمعا لشرح عما يحتويه الجناح السعودي، واطلعا على برامجه وأنشطته المختلفة.
كما عقد الأمير تركي اجتماعاً مع الشيخ محمد داخل الجناح السعودي، نقل خلاله تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وتمنياتهما له ولشعب الإمارات الشقيق بمزيد من التقدم والازدهار.وفق “أخبار 24”.
وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الأخوية وبحث العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها.