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07/10/2021   6:40 م

ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا إلى 43 مليوناً.. و19.4 مليون شخص تلقوا جرعتين

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أظهرت بيانات وزارة الصحة، اليوم (الخميس)، وصول الجرعات المعطاة من لقاح فيروس كورونا “كوفيد 19” إلى 43,026,087 جرعة، منها 23.5 مليون جرعة أولى، و19.4 مليون جرعة ثانية، فيما بلغ عدد من تلقوا اللقاح من كبار السن 1.66 مليون شخص.

وأوضحت البيانات أن الـ 24 ساعة الماضية شهدت تسجيل أكثر من 177 ألف جرعة جديدة للمواطنين والمقيمين.

وكانت الوزارة قد دشّنت المرحلة الأولى من تلقي اللقاح في 17 ديسمبر من العام الماضي، فيما انطلقت المرحلة الثانية في 18 فبراير الماضي، والتي شهدت توسع عملية منح اللقاح في جميع المناطق. وفق “أخبار 24”.

ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا إلى 43 مليوناً.. و19.4 مليون شخص تلقوا جرعتين

طب وتداوي
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