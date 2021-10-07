تتشابه أعراضه مع “كورونا” ويصيب الملايين حول العالم.. ماذا تعرف عن هذا المرض

أشار أطباء إلى أن أعراض الإصابة بالديدان المعوية تتشابه مع أعراض الإصابة بفيروس “كورونا”، لافتين إلى أنه يصيب الملايين حول العالم، وتتراوح بين الخفيفة إلى الشديدة.
وأوضحوا أن أعراض الإصابة بالديدان المعوية، وفقًا لما نشره موقع Boldsky، تشمل الغثيان والإسهال والقيء وفقدان الشهية وآلاما في المعدة والضعف العام، إضافة للحمى الخفيفة إلى الشديدة في بعض الأحيان، وفقر الدم، مع آلام في العضلات والمفاصل، وأحيانًا السعال والتهاب الملتحمة.
وأشار الأطباء إلى أن الإصابة بالديدان المعوية تأتي نتيجة تناول فاكهة غير ناضجة، أو شرب مياه ملوثة أو عن طريق ملامسة الأسرّة أو المناشف لشخص مريض، وتناول اللحوم غير المطبوخة جيدًا.
ونصحوا بالحفاظ على النظافة وشرب المياه وتناول الأطعمة الطازجة والمطبوخة جيدًا، مع الالتزام بالراحة وتقليل التوتر، وذلك لتقليل الإصابة بالديدان المعوية. وفق “أخبار 24”.
وأبانوا أنه يمكن الكشف عن الإصابة بالديدان المعوية بإجراء تحاليل البراز والدم وفحص القولون بالمناظير، بما يقيم الأمعاء الغليظة والدقيقة للبحث عن علامات الطفيليات.