رسمياً.. “صندوق الاستثمارات” يعلن استحواذه على نادي نيوكاسل الإنجليزي بنسبة 100%

أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إكمال مجموعة استثمارية يقودها الصندوق تضم (“Capital Partners” و”RB Sports & Media”)، الاستحواذ على نادي نيوكاسل الإنجليزي بنسبة 100%.
وأوضح الصندوق أن النادي سيحظى بإدارة جديدة تقدم له خبرات متنوعة، حيث سيصبح محافظ صندوق الاستثمارات العامة، ياسر الرميان، رئيساً غير تنفيذي لمجلس إدارة “نيوكاسل يونايتد”، وسيتم تعيين “أماندا ستافيلي”، الرئيس التنفيذي لشركة “PCP Capital Partners” عضوا في مجلس الإدارة، بالإضافة إلى “جيمي روبن” الذي سيمثل شركة “RB Sports & Media”.
وأضاف أن الاستحواذ يتماشى مع استراتيجية صندوق الاستثمارات، أحد أهم صناديق الثروة السيادية والأكثر تأثيراً في العالم، حيث تركز استراتيجيته على قطاعات رئيسية، بما فيها قطاعا الرياضة والترفيه، حيث سيسخر الصندوق إمكاناته وخبراته الاستثمارية للمساهمة في نجاح النادي، مع الاستفادة من إمكانات النادي وتاريخه وإنجازاته، ما سيسهم في بناء فريق ناجح ينافس بانتظام للحصول على البطولات الكبرى. وفق “أخبار 24”.
من جهته، قال محافظ الصندوق، ياسر الرميان، في كلمة مقتضبة له: “نسعد اليوم بالإعلان عن الاستحواذ على نادي نيوكاسل يونايتد، أحد أشهر الأندية في كرة القدم الإنجليزية، ونشكر جماهير نيوكاسل على إخلاصهم لهذا الكيان العريق على مر السنين. ونتطلع للعمل معهم لما فيه مصلحة النادي”.