بالفيديو والصور : الأخضر يحقق فوزًا غاليًا على اليابان بهدف البريكان

حقق المنتخب الوطني السعودي، فوزًا غاليًا على حساب نظيره الياباني، بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس، في إطار منافسات الجولة الثالثة بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022.
وخيّم التعادل السلبي على نتيجة الشوط الأول، حيث شهد تألقا واضحا من الحارس محمد العويس، الذي أظهر براعة في التصدي للعديد من الكرات أمام لاعبي المنتخب الياباني طوال الـ 45 دقيقة الأولى.
وبدأ المنتخب الوطني الشوط الثاني بضغط هجومي على نظيره الياباني، بحثًا عن تسجيل هدف التقدم في المباراة.
وأجرى مدرب المنتخب الياباني تبديلين في الدقيقة “59”، بدخول كيوجو وهارجتشوي بدلًا من مينامينو وتاكوما أسانو.
وتبادل المنتخبان السعودي والياباني السيطرة على مجريات وسط الملعب، حتى أجرى رينارد تبديلين بدخول فراس البريكان وسامي النجعي بدلًا من صالح الشهري وعبدالرحمن غريب.
وسدد قائد المنتخب، سلمان الفرج، تسديدة قوية في الدقيقة “70” من عمر اللقاء، لكنها اعتلت عارضة المنتخب الياباني بقليل. وفق “أخبار 24”.
وأثمرت تبديلات رينارد مبكرًا، حيث نجح فراس البريكان في تسجيل هدف المنتخب الوطني الأول في الدقيقة “71”.
وحاول المنتخب الياباني تنشيط الجانب الهجومي ومعادلة النتيجة، حيث دفع المدرب بالثنائي موريتا وأدو ايناو على حساب شبساكي وكامادا في الدقيقة “73”.
وأنقذ لاعب وسط المنتخب الوطني، عبدالإله المالكي فرصة خطيرة من جانب المنتخب الياباني، ليحافظ “الأخضر” على تقدمه.
ودفع المدرب الفرنسي، هيرفي رينارد بسعود عبدالحميد عند الدقيقة “87” من عمر المباراة على حساب فهد المولد.
وحاول المنتخب الياباني تعديل النتيجة عن طريق ياجاتومو، لكن دفاع الأخضر والمتألق محمد العويس حافظا على الفوز الثمين.
وبهذه النتيجة يحتل المنتخب الوطني المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط بالتساوي مع منتخب استراليا المتصدر، بينما يتوقف رصيد منتخب اليابان عند 3 نقاط في المركز الرابع.