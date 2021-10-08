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أخبار محلية > لبناء أكبر مدينة طينية في العالم .. إنشاء مصنع لإنتاج 180 مليون طوبة من الطين بالرياض
08/10/2021   11:34 ص

لبناء أكبر مدينة طينية في العالم .. إنشاء مصنع لإنتاج 180 مليون طوبة من الطين بالرياض

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كشف رئيس شركة الدرعية للتطوير، جوناثان تيمز، عن إنشاء مصنع في شمال العاصمة الرياض لإنتاج 180 مليون طوبة من الطين، وذلك من أجل بناء أكبر مدينة طينية بالعالم في الدرعية.

وذكر “تيمز” أنه جارٍ بناء “بوابة الدرعية” بطوب طيني مصنوع يدوياً، كما كان يتم صنعه في المملكة قبل ما يزيد على 300 عام، وذلك لتكون البوابة أكبر مدينة من هذا الطراز في العالم.

وأبان، وفقاً لقناة “العربية”، أن الدرعية عموماً ستضم في مختلف جوانبها 38 فندقاً، من بينها 25 فندقاً بمشروع البوابة الذي سيتم الانتهاء منه بحلول عام 2024، إلى جانب 26 من الأصول المبنية بينها 6 متاحف رئيسية. وفق “أخبار 24”.

وأضاف أن البوابة ستضم مشروعاً رئيسياً لتجارة التجزئة في “الدرعية سكوير”، وأكاديمية للتعليم، إلى جانب جامعة الملك سلمان، وغير ذلك من مشروعات ومرافق.

 

لبناء أكبر مدينة طينية في العالم .. إنشاء مصنع لإنتاج 180 مليون طوبة من الطين بالرياض

أخبار محلية
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