لبناء أكبر مدينة طينية في العالم .. إنشاء مصنع لإنتاج 180 مليون طوبة من الطين بالرياض

كشف رئيس شركة الدرعية للتطوير، جوناثان تيمز، عن إنشاء مصنع في شمال العاصمة الرياض لإنتاج 180 مليون طوبة من الطين، وذلك من أجل بناء أكبر مدينة طينية بالعالم في الدرعية.
وذكر “تيمز” أنه جارٍ بناء “بوابة الدرعية” بطوب طيني مصنوع يدوياً، كما كان يتم صنعه في المملكة قبل ما يزيد على 300 عام، وذلك لتكون البوابة أكبر مدينة من هذا الطراز في العالم.
وأبان، وفقاً لقناة “العربية”، أن الدرعية عموماً ستضم في مختلف جوانبها 38 فندقاً، من بينها 25 فندقاً بمشروع البوابة الذي سيتم الانتهاء منه بحلول عام 2024، إلى جانب 26 من الأصول المبنية بينها 6 متاحف رئيسية. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن البوابة ستضم مشروعاً رئيسياً لتجارة التجزئة في “الدرعية سكوير”، وأكاديمية للتعليم، إلى جانب جامعة الملك سلمان، وغير ذلك من مشروعات ومرافق.
جوناثان تيمز رئيس شركة الدرعية للتطوير لـ #العربية : أنشأنا مصنعا لإنتاج 180 مليون طوبة من الطين لبناء أكبر مدينة طينية في العالم#السعودية#اليونيسكو@BinMusaad pic.twitter.com/BEVwZOIXf9
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) October 7, 2021