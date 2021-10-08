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أخبار المناطق > بيان من نادي الإبل حول واقعة القبض على وافد امتهن القيام بعمليات تجميل للإبل بالشرقية
08/10/2021   11:33 ص

بيان من نادي الإبل حول واقعة القبض على وافد امتهن القيام بعمليات تجميل للإبل بالشرقية

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أصدر نادي الإبل اليوم (الجمعة) بياناً حول واقعة القبض على وافد من الجنسية المصرية بالمنطقة الشرقية، لامتهانه إجراء عمليات تجميلية للإبل من شأنها تعديل مواصفاتها الخلقية بغرض زيادة قيمتها عند البيع.  

وأوضح النادي في بيانه أن الوافد يعمل طبيباً بيطرياً وقدم من إحدى الدول الخليجية، وأن ما قام به من عبث بالإبل يعد نوعاً من أنواع الغش والتدليس على المستثمرين بقطاع الإبل.  

وأشار إلى أنه سيقوم بالتعاون مع الجهات الأمنية بحصر كل الأسماء المتعاونة مع المقبوض عليه، واتخاذ الإجراءات المناسبة بحقهم، محذراً كل مَن يمتهن أو يتعاون في العبث من بيطريين أو ملاك أو وسطاء.  وفق “أخبار 24”.

يذكر أن شرطة المنطقة الشرقية أعلنت القبض على الوافد وبحوزته أدوات ومستحضرات تستخدم في عمليات التجميل، وجرى إحالته للجهات المختصة.

بيان من نادي الإبل حول واقعة القبض على وافد امتهن القيام بعمليات تجميل للإبل بالشرقية

أخبار المناطق
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