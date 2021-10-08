بالفيديو.. مستشارة أسرية: نقص مهارات التواصل اللفظي بين الزوجين يؤثر على علاقاتهما

حذرت المستشارة الأسرية الدكتورة نورة الصويان، من تأثير نقص مهارات التواصل اللفظي بين الزوجين على العلاقات الأسرية.
وقالت الصويان في مداخلة مع برنامج “اليوم” على قناة “الإخبارية”، إن الحوار شيء أساسي بين أفراد الأسرة خاصة الزوجين لتقليل المشكلات التي تقع بينهما.
واقترحت إطلاق برنامج إرشادي لمهارات التواصل اللفظي بين الزوجين، لحل بعض القصور المُتعلق بنقص الوعي بأهمية الحوار.
فيديو | د.نورة الصويان لـ #برنامج_اليوم: نقص مهارات التواصل اللفظي بين الزوجين تؤثر على العلاقات الأسرية pic.twitter.com/7yYB8gzkGX
— برنامج اليوم (@Studioekhbariy) October 7, 2021
وفق “أخبار 24”.