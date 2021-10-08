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أخبار محلية > بالفيديو.. مستشارة أسرية: نقص مهارات التواصل اللفظي بين الزوجين يؤثر على علاقاتهما
08/10/2021   11:33 ص

بالفيديو.. مستشارة أسرية: نقص مهارات التواصل اللفظي بين الزوجين يؤثر على علاقاتهما

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حذرت المستشارة الأسرية الدكتورة نورة الصويان، من تأثير نقص مهارات التواصل اللفظي بين الزوجين على العلاقات الأسرية.  

وقالت الصويان في مداخلة مع برنامج “اليوم” على قناة “الإخبارية”، إن الحوار شيء أساسي بين أفراد الأسرة خاصة الزوجين لتقليل المشكلات التي تقع بينهما.  

واقترحت إطلاق برنامج إرشادي لمهارات التواصل اللفظي بين الزوجين، لحل بعض القصور المُتعلق بنقص الوعي بأهمية الحوار. 

 

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. مستشارة أسرية: نقص مهارات التواصل اللفظي بين الزوجين يؤثر على علاقاتهما

أخبار محلية
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