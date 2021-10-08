"فهد الطبية": 6 علامات قد تشير للإصابة بسرطان الثدي ويجب عندها مراجعة الطبيب

قالت مدينة الملك فهد الطبية، إن هناك 6 علامات قد يشير ظهورها للإصابة بسرطان الثدي، مشددة على أهمية مراجعة الطبيب عند ظهور إحداها وعدم إهمال أي إشارة قد تدل على احتمالية الإصابة بالمرض.
وأوضحت المدينة أن العلامات تشمل حدوث تغير في حجم أو شكل أحد الثديين أو كليهما، أو ظهور طفح جلدي على الثديين أو حول الحلمة، أو خروج إفرازات من إحدى الحلمتين والتي قد يصاحبها دمـ.
وأضافت أن من العلامات الدالة على الإصابة بسرطان الثدي كذلك، ظهور كتلة تورم في أحد الإبطين، أو تغير في مظهر الحلمة كأن تنكمش إلى الداخل، أو بروز مظهر انكماش على جلد الثديين حيث يصبح شبيهاً بقشرة البرتقال.
وفق “أخبار 24”.