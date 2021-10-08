بالفيديو.. كاتب صحفي: جماهير نيوكاسل تشبه جمهور الاتحاد وهذا ما أتوقعه للنادي بعد الاستحواذ عليه

قال الكاتب الصحفي الرياضي حافظ المدلج، إن جماهير نادي نيوكاسل الإنجليزي تشبه جماهير نادي الاتحاد في السعودية، من حيث التعلق والارتباط بالنادي وتشجيعه.
وأوضح المدلج أن جمهور النادي الإنجليزي شديد التعلق بناديه ودائماً ما تجدهم متحمسين في المباريات، وكثيراً ما يتواجد في المدرجات مشجعون أعمارهم في الستين والسبعين.
وأضاف في مداخلة لقناة “الإخبارية”، أن النادي يعد رمزاً لمدينة نيوكاسل إحدى المدن الكبرى شمال إنجلترا، لذا فإن استحواذ صندوق الاستثمارات العامة عليه يعد صفقة مربحة للغاية.وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أنه يجب الاستفادة من تجربة نادي مانشستر سيتي وتطبيقها بشكل أفضل، مبيناً أنه من المتوقع تحقيق النادي في السنوات المقبلة قفزة نوعية واتساع شعبيته خارج نطاق المدينة وخارج نطاق أوروبا.
جدير بالذكر أن صندوق الاستثمارات العامة أعلن أمس (الخميس)، إكمال مجموعة استثمارية يقودها، استحواذها على نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي بنسبة 100 %.
فيديو | حافظ المدلج: جماهير نيوكاسل يعتبرون من أكثر الجماهير تعلقاً بناديهم ويشبهون إلى حد كبير جماهير الاتحاد في السعودية#نشرة_التاسعة#الإخبارية pic.twitter.com/Mnhtxwoaag
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 7, 2021